Üniversiteler açıklacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Uzaktan eğitim devam edecek mi?
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Üniversiteler açıklacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Uzaktan eğitim devam edecek mi?

02.10.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:13
Üniversiteler açıklacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Uzaktan eğitim devam edecek mi?

Koronavirüs nedeniyle MEB'e bağlı okulların yanı sıra üniversiteler de yüz yüze eğitime ara vermişti. Peki, üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek? Öğrenci ve öğretmenler merakla uzaktan eğitimin biteceği tarihi araştırıyor. Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelere yeni başlayacaklar ve hali hazırda öğrencisi olanlar 2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin açılacağı tarihi sorguluyor. Devlet üniversitelerinin neredeyse tamamı uzaktan eğitim yapıyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerisiyle alınan üniversitelerde uzaktan eğitime devam edilmesi kararı ne zaman son bulacak?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Bir süredir üniversiteler uzaktan eğitim şeklinde eğitime devam ediyor. Daha önce 1 Ekim'de yüz yüze eğitime geçileceği haberleri çıkmış ve YÖK 'den de konu hakkında açıklama gelmişti. Buna göre, üniversitelerin 1 Ekim'de açılmasına yönelik bir karar alınmadığı bildirildi. Öte yandan üniversitelerin açılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Devlet üniversitelerinin neredeyse tamamının bir süredir uzaktan eğitim yapması, yüz yüze eğitime geçilecek tarihin merak konusu olmasına yol açtı. YÖK'ten yüz yüze eğitime geçilecek tarihe ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılmasına karar kılındığını gösteriyor. 127 devlet üniversitesi güz döneminde uzaktan eğitim yapacağını bildirmişti.

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