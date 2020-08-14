Üniversiteden uzaktan eğitim çalıştayı TÜRKİYE'de, pandemi nedeniyle Mart ayından itibaren yapılan uzaktan eğitim, yeni dönemde de online olarak gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'de, pandemi nedeniyle Mart ayından itibaren yapılan uzaktan eğitim, yeni dönemde de online olarak gerçekleştirilecek. İstanbul Aydın Üniversitesi, 'Uzaktan Eğitimde İyi Uygulamalar Çalıştayı' düzenleyerek, Covid-19 döneminde hayata geçirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinde üniversitelerin deneyimlerini paylaşmalarını sağlayacak.

İstanbul Aydın Üniversitesi, 17-18 Ağustos tarihlerinde Uzaktan Eğitimde İyi Uygulamalar Çalıştayı düzenleyecek. Çalıştayda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden katılan üniversite temsilcileri tarafından 17 sunum gerçekleştirilecek.

DENEYİM PAYLAŞIMI YAPILACAKÇevrimiçi olarak yapılacak çalıştayda, uzaktan eğitim sürecinde öğretim elemanları ve öğrenci açısından yaşanan sorunlar ışığında, geleceğe ilişkin öneri ve planlamaların ortaya çıkması ve Türk Yüksek Öğretim sisteminde dijitalleşme konusunda çok önemli bir dönüm noktası olan Covid-19 dönemi uzaktan eğitim uygulamalarında yaşanan deneyim ve sorunların paylaşımının sağlanması hedefleniyor.ZOOM'DAN TAKİP EDİLECEKTürkiye'de, yüksek öğretimin uzaktan eğitim altyapısını güçlendirmek, yeni yazılım ve uygulama alternatifleri konusunda iş birliklerini geliştirmek ve uzaktan eğitimin benimsenmesi için yeni eğitim davranışları geliştirmek için bir araya gelecek akademisyenlerin sunumları online Zoom linki aracılığıyla izlenebilecek.Çalıştayı dışarıdan takip etmek isteyenler için ise zoom bilgileri şöyle: 17 Ağustos 2020 oturumu için,Bağlantı numarası: 981 9220 0599Şifre: 444142818 Ağustos 2020 oturumu için,Bağlantı numarası: 922 0332 4855

Şifre: 4441428

- İstanbul

Kaynak: DHA