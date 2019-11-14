Üniversiteden Pazar Elçiliğine Projesi örnek oluyor

14.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:02

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, öncülüğünü yaptıkları Üniversiteden Pazar Elçiliğine Projesi'nin (UPEP) birçok ildeki kurum ve kuruluş tarafından örnek alınıp benzerlerinin uygulanmasının güzel ve faydalı işlere imza attıklarının önemli bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Altuğ, yazılı açıklamasında, SATSO Yurtdışı İş Geliştirme Komisyonu ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından 2014'te geliştirilen üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin oda üyesi firmalarda staj yapmasını ve firmaların ihracat için yeni pazarlar keşfetmesini sağlayan projeyle firmaların ihracatlarının geliştirilmesinin yanı sıra küçük ölçekli işletmelerin de ihracata kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

SAÜ'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin, kendi ülkeleriyle kent arasında bir ticaret köprüsü oluşturmaları, firmaların yeni pazar arayışlarına destek olmaları, karşılıklı ticarette kültür ve yabancı dil eksikliklerinin giderilmesi gibi birçok fayda sağladığını ifade eden Altuğ, 2014'ten beri uygulanan projede 33 farklı ülkeden 61 öğrencinin isteğe bağlı staj yaptığını, hali hazırda 43 firmada da görev yapmaya devam ettiğini aktardı.

Diğer iller örnek model olarak uyguladı

Elde edilen başarılar ve sağladığı avantajlar sayesinde UPEP'in Kocaeli, Mersin, Gaziantep, Adana ve Erzurum gibi kentlerdeki kurumlar tarafından örnek alınarak uygulanmaya başlandığını anlatan Altuğ, Hizmet İhracatçıları Birliğinin (HİB) de uluslararası öğrencilerle ihracatçı iş insanlarını buluşturmayı sağlayan UPEP benzeri bir çalışma başlattığına vurgu yaptı.

Altuğ, yabancı öğrencilerin, firmalara kendi ülkelerinin ticaret kültürlerini tanıtmada ve yabancı dil konusunda birçok destek sağladığına değindi.

Karşılıklı kazanımlara dayalı projeyle kentin bir kez daha örnek olduğunu, bu anlamlı gelişmenin gururunu yaşadıklarını belirten Altuğ, şunları kaydetti:

"Öncülüğünü yaptığımız projenin birçok ildeki kurum ve kuruluş tarafından örnek alınıp benzerlerinin uygulanması güzel ve faydalı işlere imza attığımızın da önemli bir göstergesidir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yurtdışı İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Ali İhsan Güneş de UPEP'in birçok sektöre ve sayısız yabancı uyruklu öğrenciye ciddi fırsatlar sunan özel bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Firmalarımızın, ihracat yapmadaki en büyük çekincelerinden olan kültür şoku ve yabancı dil sorunu UPEP projemiz sayesinde ortadan kalkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA