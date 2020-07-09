Üniversiteden pandemide 60 online seminer
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Üniversiteden pandemide 60 online seminer

İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, (Aydın TÖMER) tarafından COVID-19 sürecinde 60'a yakın çevrimiçi web seminerleri (webinar) düzenlenerek Türkçe öğretiminin ve akademik toplantıların sürdürülebilirliğine vurgu yapıldı.

Üniversiteden pandemide 60 online seminer
09.07.2020 14:48 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:52
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, (Aydın TÖMER) tarafından COVID-19 sürecinde 60'a yakın çevrimiçi web seminerleri (webinar) düzenlenerek Türkçe öğretiminin ve akademik toplantıların sürdürülebilirliğine vurgu yapıldı.

Aydın TÖMER öncülüğünde yaklaşık 3 aydır devam eden çevrimiçi web seminerlerine (webinar) Türkçe öğretimi alanında duayen olan birçok akademisyen konuk oldu. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından katılım sağlayan akademisyenler, öğretmen ve öğrencilerle buluşma imkanı bularak farklı konularda webinar gerçekleştirdiler.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Aydın TÖMER Web Seminerleri kapsamında gerçekleşen akademik oturumlara lisans öğrencilerinin yanı sıra, üniversitelerin çeşitli bölümlerinde görev yapan akademisyenler ve öğretmenler de katıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren seminerlerde konuşma yapan akademisyenlere, dinleyiciler tarafından çeşitli sorular sorularak akademik oturumların değerlendirilmesi yapıldı. Pandemi sürecinden önce farklı üniversitelerin ev sahipliğinde gerçekleşen paneller, konferanslar ve seminerler COVID-19 nedeniyle gerçekleşemeyeceği için online olarak yapılan seminerlere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

TECRÜBE PAYLAŞIMI

Aydın TÖMER Müdürü Dr. Emrah Boylu'nun moderatörlüğünü yürüttüğü seminerlerde konuşmacıların en çok değindiği konular ise; COVID-19 sürecinde Türkçenin uzaktan öğretimi için yapılan çalışmalar, öğretimde uygulanabilecek güncel dijital uygulamalar, uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yapılabilirliği, ikinci dil edinimi, sözcük varlığı ve etkili iletişim gibi başlıklar oldu. Bu ve benzeri konularda seminer veren akademisyenlerin tecrübelerini paylaşması da katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Akademik oturumların bu süreçte verimli bir şekilde devam edeceği her seminer sonunda duyuruldu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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