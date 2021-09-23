Üniversiteden merdiven korkuluğu çalan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Üniversiteden merdiven korkuluğu çalan 4 şüpheli tutuklandı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Üniversiteden merdiven korkuluğu çalan 4 şüpheli tutuklandı

Karabük Üniversitesi kampüs alanından merdiven korkuluğu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi kampüs alanından merdiven korkuluğu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karabük Üniversitesi kampüsü içerisinde 3 ton merdiven korkuluğunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının beyanından yola çıkarak olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.G, A.G, A.T. ve E.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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