Üniversiteden köy okuluna kütüphane
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Üniversiteden köy okuluna kütüphane

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnovatif Teknoloji Kulübü öğrencileri tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi ile Afyon'da bir köy okuluna kütüphane kuruldu.

16.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:42
Üniversiteden köy okuluna kütüphane

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnovatif Teknoloji Kulübü öğrencileri tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi ile 'da bir köy okuluna kütüphane kuruldu.


Danışmanlığını Prof. Dr. Cihan Karakuzu'nun yaptığı İnovatif Teknoloji Kulübü'nün başlattığı 'Köy Okuluna Kütüphane' projesi kapsamında, öğrenci ve öğretim elemanlarının destekleriyle toplanan kitaplar, Afyonkarahisar'ın ilçesine bağlı Yaka Köyü Ortaokulunda kurulan kütüphaneye ulaştırıldı.


Kütüphaneye yaklaşık bin kitabın bağışlandığını belirten Prof. Dr. Cihan Karakuzu, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür projelerin devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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