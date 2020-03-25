Üniversiteden 'hızlı tanı kiti üretebiliriz' çağrısı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Elektronik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sadullah Öztürk, koronavirüse yönelik hızlı tanı kiti geliştirmek için bilim insanlarına iş birliği çağrısında bulundu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Elektronik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sadullah Öztürk, koronavirüse yönelik hızlı tanı kiti geliştirmek için bilim insanlarına iş birliği çağrısında bulundu. Doç. Dr. Öztürk, "3 günde 10 bin hızlı tanı kiti üretebiliriz" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Elektronik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (BETAM), koronavirüse yönelik hızlı tanı kiti geliştirmek için mikrobiyolog ve RNA sentezi uzmanlarına 'birlikte üretelim' çağrısında bulundu. BETAM Müdürü Doç. Dr. Sadullah Öztürk, gerekli desteğin sağlanmasıyla ilk etapta 10 bin hızlı tanı kiti üretebileceklerini söyledi.

Birçok ülkede koronavirüs salgını için ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları devam ederken salgının kısa sürede test edilmesine yönelik çalışmalar da büyük önem taşıyor. Türkiye'de de birçok firma 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan tanı kitleri geliştiriyor. Öte yandan daha kısa sürede daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanmasına imkan veren hızlı tanı kitlerine ihtiyaç artıyor.

"KORONAVİRÜS BİR ORGANİZMADIR"

Davete olumlu yanıtlar aldıklarını söyleyen BETAM Müdürü Doç. Dr. Sadullah Öztürk, "Genom dizilimleri konusunda ve koronavirüs gen dizilimi üzerinde çalışan uzmanlara ihtiyacımız var. Koronavirüs bir organizmadır. Bu organizmaların algılanmasında biyosensörler kullanılır. Mikrobiyolog, RNA veya genom dizilimi konusunda uzmanlaşmış bilim insanları, ilgili virüsün yüksek doğruluk tanımlanması için bize koronavirüsün gen haritasını bildirecek, biz de gen haritasına uygun algılayıcıyı sentezleyerek kiti üretmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"10 BİN TANI KİTİNİ 3 GÜNDE ÜRETEBİLİRİZ"

Bakanlık onaylı laboratuvar imkanının bir firma tarafından kendilerine sağlandığını, biyoalgılayıcı üretimi için gerekli sarf malzemelerinin de hazırda bulunduğunu belirten Öztürk, koronavirüsün genom diziliminde uzman kişilerin ekibe dahil olmasıyla çalışmalara hızlıca başlayabileceklerini kaydetti.

Hızlı tanı kitlerinin hastalığın tespiti için çok önemli olduğunu bu nedenle merkezin kaynaklarını salgınla mücadele yöntemlerinde kullanmak istediklerini belirten Doç. Dr. Öztürk, "Ne kadar çok enfekte olmuş hasta tespit edilebilirse izolasyon o kadar çabuk sağlanır ve yayılmanın önüne geçilir. İlk etapta 10 bin adet üretmeyi planladık ancak bu sayının üzerine çıkacağız. 10 bin kitin üretiminin lateral kaplama tekniği ile 3 gün sürmesini bekliyoruz. Her şey yolunda giderse 15 gün içerisinde de dağıtıma başlayabileceğiz" dedi.

"10 KİŞİLİK BİR EKİP OLUŞTU"

Hızlı tanı kitleri ve özellikle glukoz tabanlı sensörlerin üretimi üzerine uzun yıllardır çalışma yapan Doç. Dr. Sadullah Öztürk, koronavirüs tanısında kullanılacak kitlerin geliştirilmesi için birlikte çalışmanın önemine işaret ederek, "Merkez bünyesinde gönüllülük esaslı bir uzman kadro kurmak istiyoruz. Şu ana kadar 10 kişilik bir ekip oluştu. Üniversitemizdeki akademisyenlerden de destek geldi. Birlikte hareket etmeyi gerekli kılan bir süreç içerisindeyiz. Hastalıkla mücadele konusunda hepimize düşen sorumluluklar mevcut. Ortada bir problem varsa mutlaka çözümü de vardır ve bu çözüme hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA