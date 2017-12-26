Üniversiteden Dereceyle Mezun Olan 20 Genç Büyükşehir Belediyesinde İş Başı Yaptı

Harran Üniversitesinden dereceyle mezun olan 20 öğrenci Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde işe başladı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Harran Üniversitesi arasında geçtiğimiz yıl yapılan protokolle 2016-2017 yılı eğitim-öğretim yılında kendi bölümlerinden derece ile mezun olan gençler, Büyükşehir Belediyesinde iş başı yaptı. İş hayatının ilk gününde gençlerle bir araya gelerek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunan Başkan Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak başta ilimizdeki diğer kurum ve kuruluşlar olmak üzere tüm illere de örnek teşkil etmesini temenni ettiğimiz bu çalışma ile kendi memleketimizin çocuklarına istihdam sağlamış oluyoruz" dedi. Uygulamanın önümüzdeki yıllarda da süreceğini sözlerine ekleyen Başkan Nihat Çiftçi, "Harran Üniversitesinin bir çok bölümünden mezun olan bölüm ve fakülte birincilerini Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde iş almış olduk.Aslında bu proje 1 yıl önce sözleşme ve taahhütle öğrencilere bildirildi. Yıl sonu itibariyle alım işlemleri gerçekleşti. Şanlıurfalı gençlerimize güveniyoruz, onların iyi eğitim almaları için büyükşehir belediyemizin başlatmış olduğu bir istihdam projesidir bu.Bu projemiz eğitim noktasında kendini ispatlamış olan öğrencilerimizin uygulama alanı bulma noktasında bir fırsattır.Tüm soruşturmaları yapıldı, mülakat işlemleri tamamlandı.Öğrencilerin bugün büyükşehir belediyesinde ilk günleri idi onlarla bir araya gelerek onların büyükleri olarak büyükşehir belediye başkanları olarak yaşama yeni tutunan istihdam heyecanını yaşayan kardeşlerimizle bir araya geldi.Tamamen kaynama olmadan üniversite ve fakültede birinci,ikinci ve üçüncü olan kardeşlerimizin başarılarının karşılığı olarak bu istihdam verildi" ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediyesinde işe başlayan Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölüm birincisi Muhammet Şerif Yoluk ise "İş hayatına çok iyi bir şekilde başlama imkanı bulduk. Başkanımız Nihat Çiftçi sayesinde hem eğitime teşvik arttı hem de emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Bu yıl ilki gerçekleştirilen derece yapan öğrenci alımlarında toplamda 20 gence istihdam sağlandı. - ŞANLIURFA