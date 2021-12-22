Üniversiteden çiftçilere destek; verimin artırılması amaçlanıyor

SİLİVRİ, İSTANBUL (DHA) - İstanbul Rumeli Üniversitesi Tarım Hayvancılık Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımla uğraşan çiftçilerin bilimsel olarak desteklenmesi ve verimlerinin artırılması amacıyla "Çiftçi Eğitim Programı" kapsamında eğitimler vermeye başladı. Programın ilki Silivri'nin Akören Mahallesinde, ilçe protokolünün de katıldığı törenle başladı. Törenin ardından ilk eğitim programı gerçekleşti. "Süt Sığırlarının Beslenmesi ve Döl Verimi" konulu eğitim programına çiftçiler yoğun katılım gösterdi.

Çiftçi Eğitim Programı açılış töreninde konuşma yapan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka tarım ve hayvancılığın Türkiye ekonomisine olan önemine değinerek, "Tarım ve hayvancılık Türkiye ekonomisi açısından önemli bir etkinliktir. İstihdam alanı olması, temel besin maddelerinin karşılanması ve sanayi sektörüne ham madde sağlaması bakımından tarım ve hayvancılık ülkemiz ekonomisinin temel sektörlerindendir. Özellikle Covid-19 pandemisiyle yeni dünya düzenine geçildi. Bu düzen içerisinde ise sağlıklı gıdaya ulaşmanın ve sağlıklı çevrede yaşamanın kıymeti daha iyi anlaşıldı. Tarımsal alanların günden güne betona yenik düşmesi ve bizleri bekleyen yeni salgınlar nedeniyle tarım sektörü daha fazla stratejik hale geldi. Sektörün güçlenmesi için ise ürünlerde katma değerin arttırılabilmesi ve harcanan emeğin azaltılabilmesi büyük önem taşıyor. Tarımın sürdürülebilir olması için karlılık esastır, bu nedenle çiftçimiz katma değeri yüksek ürünleri tanımalı ve tercih etmelidir. Bu tarz ürünlerin bölge iklimi ve toprak yapısına uygunluğu araştırılıp çiftçiye öncü olunmalıdır. Üniversitemizin Tarım Hayvancılık ve Gıda Uygulama, Teknoloji ve Araştırma Merkezi, özellikle bu alanlarda uygulama, araştırma ve eğitim çalışmalarına ağırlık vererek ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor" dedi.

İSTANBUL ÖNEMLİ BİR TARIM KENTİ

Prof. Dr. H. Tamer Dodurka açıklamasının devamında, "Birçok sektör için merkez durumunda olan İstanbul, aynı zamanda geniş ve verimli tarım alanları sayesinde ülkemizin en önemli tarım kentidir. Silivri'de bu metropolün içerisinde geniş ve verimli tarım alanlarına sahip önemli ilçelerimizden biri. Bu kadar önemli değere sahip olan bu alanları korumanın en önemli yolu, çiftimizin tarımdan vaz geçmemesi, tarım ve hayvancılıktan geçinebilmesi, yani para kazanabilmesidir. Bu durumu dikkate alarak hayvancılıkta verim artışına, dolayısıyla karlılığı artırmaya yönelik konuları içeren çiftçi eğitimi programımızı bu törenle başlatmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Üniversitemizin Tarım Hayvancılık Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği yaparak düzenlediği eğitim programları çiftçilerimize çok faydalı bir hizmet olacaktır. Çiftçilerimizin yaşadıkları sıkıntıları çözmek için elimizden geleni yapacağız. Çiftçilerimize yönelik Silivri'ye bağlı köylerimizde sık sık bu eğitimleri yaparak, kendilerini bilgilendirmek istiyoruz" dedi.

"TARIM MİLLİ VE STRATEJİK BİR MESELEDİR"

"Tarım, sadece çiftçinin kar edeceği bir faaliyet alanı değildir. Tarım potansiyelimizi iyi değerlendirilebildiğimiz müddetçe karnımızı doyurmak için dışa bağımlı olmak gibi bir tehlike söz konusu olmaz. Bu nedenle tarım milli ve stratejik bir meseledir diyen" şu ifadeleri kullandı:

"COVID 19 pandemisinde gördüğümüz gibi, birçok ülke kendi vatandaşını düşünerek diğer ülkelere gıda ihracatını durdurdu ve her ülke kendi imkanları ile yoluna devam etti. Dünyamızın farklı pandemilere ve ciddi bir iklim krizine doğru hızla ilerlediği ve bundan kaçınmanın mümkün de görünmediği asla unutulmamalıdır. Bu nedenle çiftçimiz ve köylümüz, ne kadar önemli bir iş yaptıklarını iyi bilmelidirler."

"EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Tarım Hayvancılık Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Çetin ise programla ilgili şu bilgileri verdi:

"Çiftçilerimize yönelik başlattığımız eğitim programımızın ilkini Silivri'de hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Akören köyünde gerçekleştirdik. Eğitimimizi "Süt Sığırlarının Beslenmesi ve Döl Verimi" konusu üzerine yaptık. Üç saate yakın devam eden eğitime civar köylerden pek çok yetiştirici katılım sağlamış ve hayvan besleme ve döl verimi ile ilgili birçok sorular sormuşlardır. Eğitime katılan tüm katılımcılar memnuniyetlerini dile getirerek bir sonraki eğitimin yakın bir gelecekte işletmelerinde yüksek oranda buzağı ölümlerine sebep olan hastalıklar konusunda olmasını da belirtmişlerdir. Üniversitemiz Tarım Hayvancılık Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçemizde tarımla uğraşan çiftçilerimizin bilimsel olarak desteklenmesi amacıyla "Çiftçi Eğitim Programı" kapsamında düzenlenecek eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecektir."