Üniversiteden bisiklet etkinliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, öğretim görevlileri ve bisiklet sevdalıları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'Bisikletliler buluşuyor' etkinliğinde bir araya geldi.