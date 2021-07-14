Üniversiteden bisiklet etkinliği
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Üniversiteden bisiklet etkinliği

Üniversiteden bisiklet etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, öğretim görevlileri ve bisiklet sevdalıları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'Bisikletliler buluşuyor' etkinliğinde bir araya geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, öğretim görevlileri ve bisiklet sevdalıları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'Bisikletliler buluşuyor' etkinliğinde bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde toplanan etkinlikte katılımcılar Cumhuriyet Caddesi, Uğur Mumcu Bulvarı, Muğla Çevre Yolu, Marmaris Denizli Kavşağı, Uğur Mumcu Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Anıtı önünde etkinliği sonlandırdılar. - MUĞLA

Üniversiteden bisiklet etkinliği
Üniversiteden bisiklet etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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