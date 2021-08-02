Üniversiteden 62 yaşında mezun oldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencilerinden Mehmet Ali Vuranoğlu, 62 yaşında mezun oldu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencilerinden Mehmet Ali Vuranoğlu, 62 yaşında mezun oldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki yıllık öğrenimini "şeref öğrencisi" olarak tamamlayan Vuranoğlu, diplomasını Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un elinden aldı.

Vuranoğlu'na başarılarının devamı dileyen Karacoşkun, yaşam boyu öğrenmenin çok önemli olduğunu, üniversitenin her yaşa ve her kesime hitap etmesinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz