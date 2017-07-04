Üniversitedeki Kilis Evi Sosyal Tesisi Hizmete Girdi

7 Aralık Üniversitesindeki Kilis Evi Sosyal Tesisi, yapılan bakım ve düzenlemelerden sonra yeniden açılarak, öğrencilerin ve personelin hizmetine girdi.



Tesisin lokanta kısmında ızgara çeşitleri, Antep usulü nohut dürümü, ciğer kavurma gibi yemekler tesise gelen konukların beğenisine sunuluyor. Kilis Evi'nin bahçesinde ise sıcak-soğuk içecekler ile meşrubat servisi yapılıyor. - KİLİS