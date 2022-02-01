Üniversitede yemek yiyen 63 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu (2) - Haberler
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Üniversitede yemek yiyen 63 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Üniversitede yemek yiyen 63 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu (2)

HASTANEYE KALDIRILANLARIN SAYISI 63'E YÜKSELDİ Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde öğle yemeği yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 63'e yükseldi.

KONYA (DHA) - HASTANEYE KALDIRILANLARIN SAYISI 63'E YÜKSELDİ

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde öğle yemeği yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 63'e yükseldi. Tedaviye alınanların sağlık durumunun iyi olduğu, hastaneye kaldırılanların sayısının artabileceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Karatay Üniversitesi, Ticaret, Konya, Güncel, Haber

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