ÜNİVERSİTEDE YEMEK YİYEN 30 KİŞİ, ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANELİK OLDU - Haberler
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ÜNİVERSİTEDE YEMEK YİYEN 30 KİŞİ, ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANELİK OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KONYA Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde öğle yemeği yiyen 30 kişi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

KONYA Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde öğle yemeği yiyen 30 kişi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

KTO Karatay Üniversitesi'nde, öğrenim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kampındaki öğrenciler ile akademisyen ve çalışanların da aralarında olduğu 400'e yakın kişi, öğle yemeği yedi. Bulgur ve pirinç pilavları, salata ve ciğerin bulunduğu yemekleri yiyenlerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti başladı. 30 kişi, zehirlendikleri şüphesiyle ambulans ve üniversitenin servis araçlarıyla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

'NUMUNE ALINDI, İNCELENİYOR'

Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, yaptığı açıklamada, "Kendi öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, kamp yapan öğrenciler ve personelimiz olmak üzere birçok kişi yemek yedi. Bunların içinde 30 kişi yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Halk Sağlığı da yemeklerden numune aldı. İncelemeler devam ediyor" dedi.

ÜNİVERSİTEDE YEMEK YİYEN 30 KİŞİ, ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANELİK OLDU

ÜNİVERSİTEDE YEMEK YİYEN 30 KİŞİ, ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANELİK OLDU

ÜNİVERSİTEDE YEMEK YİYEN 30 KİŞİ, ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANELİK OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Karatay Üniversitesi, Ticaret, Pirinç, Güncel, Haber

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