Üniversitede Türk Müziği Korosu Çalışmalarını Sürdürüyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 2017-2018 Akademik Yılı başlangıcında kurulan Klasik Türk Müziği Korosu çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversitedeki akademik ve idari personelin yanı sıra 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un da fırsat buldukça katıldığı çalışmalar, Koro Şefi Ökkeş Özköseler yönetiminde gerçekleştiriliyor. Haftada iki gün üniversite bünyesinde yürütülen çalışmaları değerlendiren Rektör Karacoşkun, böyle bir sanat faaliyetinin icra edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversitemizde Klasik Türk Müziği korosu oluşturma gayretlerimizde belli bir yol katettik. Bu çerçevede personelimizin sanata ve müziğe olan ilgisi beni mutlu etti. Yakın zamanlarda üniversitemiz Klasik Türk Müziği korosu inşallah çeşitli konserler verecektir. Bu çalışmalarda derin müzik bilgisiyle bize katkı sunan saygıdeğer hocamız Ökkeş Özköseler ile udi hocamız Haluk Kanmaz'a, kanuni sanatçımıza ve sanata duyarlı personelime teşekkür ediyorum" dedi - KİLİS