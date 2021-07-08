Üniversitede topraksız yetiştirilen üzümler hasat edildi

Çukurova Üniversitesinde (ÇÜ) topraksız yetiştirilen üzümler hasat edildi.

Çukurova Üniversitesinde (ÇÜ) topraksız yetiştirilen üzümler hasat edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, topraksız kültür üzüm yetiştiriciliği çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Tangolar, Akdeniz Bölgesi'nin uygun ekolojik koşulları nedeniyle açıkta ve örtü altında erkenci sofralık üzüm üretimi için en önemli bölge olduğunu aktardı.

Bölgenin ova kesiminde çekirdeksiz yerli çeşitler yanında erkenci sofralık çeşitlerin de önem kazandığını ifade eden Tangolar, bu çeşitlerin yörede haziranın başından itibaren hasat edilmeye başlandığını belirtti.

Prof. Dr. Tangolar, üniversitede daha erken üzüm elde etmek için kullanılan etkili tekniklerden biri olan örtü altı üzüm yetiştiriciliği çalışmalarının 1996'da, plastik örtü altında topraksız kültür üzüm yetiştiriciliğinin de 2013'de başladığını dile getirdi.

Çoğunlukla sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan topraksız kültürün sofralık üzüm yetiştiriciliğinde daha yüksek üzüm elde edilebilmesi ve yeni çeşitlerin üretime daha hızlı katılabilmesi gibi avantajlarının olduğunu aktaran Tangolar, bu tür üretimde suyun ve gübrenin daha etkin ve verimli kullanıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven