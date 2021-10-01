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Üniversitede solucan gübreli patates üretimi

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Güncel
Üniversitede solucan gübreli patates üretimi

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, solucan gübresi kullanarak ekim yaptığı 10 dönümlük araziden 30 ton patates hasat etti.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, solucan gübresi kullanarak ekim yaptığı 10 dönümlük araziden 30 ton patates hasat etti.

Üniversitesi bünyesinde yer alan Solucan Gübresi Üretim Tesisinde üretilen solucan gübresi kullanılarak yetiştirilen patateslerin hasadına  Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirbaş ve Sivas Organik Tarım A.Ş. (SORTAŞ) Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar katıldı.

Hasat programında konuşan SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Bu sene yaklaşık 10 dönümlük bir araziye hem kızartmalık hem de yemeklik olmak üzere iki çeşit patates ekmiştik. Ayrıca mor patates ekimi de yapılmıştı. Sürecin sonunda 30 ton patates elde ettik. Patatesler tamamen solucan gübresiyle gübrelenmiş olup herhangi bir kimyasal gübre kullanılmamıştır. Patatesin yanı sıra yine solucan gübresiyle; yonca, buğday, arpa, yulaf, meyve-sebze de yetiştirilmiş ve bu ürünlerden de oldukça verim alınmıştır. Bu konuda emeklerinden ötürü öğretim üyelerimiz Doç. Dr. Uğur Tutar'a ve Doç. Dr. Ahmet Demirbaş'a teşekkür ediyorum" dedi.

Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirbaş ise "Geçen yıl ilk olarak üniversitemizde üretilen solucan gübresini arazimizde uygulamıştık. Bu yıl da etkisini gördüğümüzden sadece patatese değil; buğday, yonca ve diğer sebzeler için de uyguladık. Şu anda da oldukça iyi, yüksek verimli ve kaliteli ürünler elde ettik" diye konuştu.

'KİMYASAL GÜBRE KULLANMADAN YÜKSEK VERİM'

SORTAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar bölgede çiftçilerin genellikle kimyasal gübre kullandığını hatırlatarak, "Bu yüzden de topraklarımızın yapısı bozulmaktadır. Buna bağlı olarak da kimyasal gübre bitki tarafından alınmadığı gibi toprağın da PH değerini değiştirip tuz oranını artırıyor. Dolayısıyla verim her seneye göre biraz daha azalıyor. 2 yıldır üretimini yapmış olduğumuz solucan gübresini birçok üründe kullandık. Gördük ki kimyasal gübre kullanmadan da çok büyük verim almak mümkün oluyor. Geçen yıl birçok çiftçimize tavsiyelerimiz üzerine onlar da solucan gübresi kullanıldı ve çiftçilerimizin hepsi solucan gübresinin kalitesinden çok memnun kaldı" dedi.


Üniversitede solucan gübreli patates üretimi

Üniversitede solucan gübreli patates üretimi

Üniversitede solucan gübreli patates üretimi

Üniversitede solucan gübreli patates üretimi

Üniversitede solucan gübreli patates üretimi

Üniversitede solucan gübreli patates üretimi

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Son Dakika Haberleri
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