Üniversitede solucan gübreli patates üretimi

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, solucan gübresi kullanarak ekim yaptığı 10 dönümlük araziden 30 ton patates hasat etti.

Üniversitesi bünyesinde yer alan Solucan Gübresi Üretim Tesisinde üretilen solucan gübresi kullanılarak yetiştirilen patateslerin hasadına Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirbaş ve Sivas Organik Tarım A.Ş. (SORTAŞ) Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar katıldı.

SORTAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar bölgede çiftçilerin genellikle kimyasal gübre kullandığını hatırlatarak, "Bu yüzden de topraklarımızın yapısı bozulmaktadır. Buna bağlı olarak da kimyasal gübre bitki tarafından alınmadığı gibi toprağın da PH değerini değiştirip tuz oranını artırıyor. Dolayısıyla verim her seneye göre biraz daha azalıyor. 2 yıldır üretimini yapmış olduğumuz solucan gübresini birçok üründe kullandık. Gördük ki kimyasal gübre kullanmadan da çok büyük verim almak mümkün oluyor. Geçen yıl birçok çiftçimize tavsiyelerimiz üzerine onlar da solucan gübresi kullanıldı ve çiftçilerimizin hepsi solucan gübresinin kalitesinden çok memnun kaldı" dedi.