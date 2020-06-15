Üniversitede sınava giren öğrencinin korona virüs testi pozitif çıktı Üniversitede sınava giren öğrencinin korona virüs testi pozitif çıktı Sınav sırasında salona gelen ekipler öğrenciyi başka salona aldı Korona virüslü öğrenci ile aynı salondaki 12 öğrenci ve 4 gözetmen ev izolasyonuna alındı Kocaeli'de Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrenci,...

Üniversitede sınava giren öğrencinin korona virüs testi pozitif çıktı

Sınav sırasında salona gelen ekipler öğrenciyi başka salona aldı

Korona virüslü öğrenci ile aynı salondaki 12 öğrenci ve 4 gözetmen ev izolasyonuna alındı

KOCAELİ - Kocaeli'de Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrenci, sınav öncesinde yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında salona gelen ekipler tarafından ayrı bir sınıfa alındı. Öğrenci sınavın ardından hastanede tedavi altına alınırken, aynı sınıfta sınava girdiği 12 öğrenci ve 4 gözetmen de evlerinde izolasyona alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek olan bir öğrenci, sınavdan bir gün önce hissettiği rahatsızlık sonucu gittiği hastanede korona virüs testine girdi. Öğrenci ardından testin sonucunu almadan İzmit'te bulunan üniversite kampüsünde Milli Savunma Üniversitesi sınavına girdi. Sınav sırasında öğrencinin test sonucun pozitif çıktığını belirleyen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, üniversiteye giderek öğrenciyi ayrı bir sınıfa aldı. Burada sınavını tamamlayan öğrenci, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrenci ile aynı salonda sınava giren 12 öğrenci ile 4 gözetmen de evlerinde izolasyon altına alındı. bir öğrenci, sınav sırasında rahatsızlandı. Başını sıranın üstüne koyan öğrenci, öğretmenler tarafından boş bir salona alındı. Burada sınavına devam eden öğrencinin ateşi olduğu belirlenirken, sağlık ekiplerine haber verildi.

Kaynak: İHA