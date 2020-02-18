Üniversitede meydana gelen patlamada yaralı sayısı 62'ye yükseldi
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Üniversitede meydana gelen patlamada yaralı sayısı 62'ye yükseldi

Filistin'de El Halil Üniversitesinde meydana gelen patlamada yaralı sayısının 62'ye yükseldiği açıklandı.

18.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:50
Üniversitede meydana gelen patlamada yaralı sayısı 62'ye yükseldi

'de El Halil Üniversitesinde meydana gelen patlamada yaralı sayısının 62'ye yükseldiği açıklandı.

El Halil Üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre, patlamada yaralananların sayısı 62'ye yükseldi. Açıklamada, yaralılardan 42'sinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Olay sonrası kampüsün boşatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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