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Üniversitede, maaş promosyonu ihalesi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Üniversitede, maaş promosyonu ihalesi yapıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde görevli bütün akademik ve idari personeli ilgilendiren banka promosyonu anlaşması imzalandı.

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde görevli bütün akademik ve idari personeli ilgilendiren banka promosyonu anlaşması imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu'nda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye, Genel Sekreter Necdet Bozgeyik, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Tüfekçi ile bankaların temsilcileri katıldı. Açık arttırma usulü ile yapılan ihale sonucunda 15. turda en cazip teklifi veren Türkiye İş Bankası ile üç yıllığına promosyon anlaşması imzalandı.

Nisan ayında tek seferde ödenecek olan maaş promosyonunu, tüm personelin eşit şekilde alacağı bildirildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Aralık, Rektör, Banka, Kilis, Yerel, Haber

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