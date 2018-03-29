Üniversitede Kütüphane Haftası Kutlandı

Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ), Kütüphane Haftası düzenlenen programla kutlandı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kütüphane Haftası dolayısıyla Merkezi Kütüphane'de program düzenlendi.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, programda yaptığı konuşmada, Türk kültürünün kitaba dayanan bir kültür olduğunu belirterek, kültürü de taşıyanın kitap olduğunu aktardı.

Sivas'ın bu anlamda kitap üreten ve okuyan bir toplum olduğunu dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz kütüphane geçen yıl hizmete girdi ve Türkiye'de örnek gösterilen kütüphanelerden birisidir. Kütüphanemize sağolsunlar kitap sahipleri bize bağışlarda bulunuyorlar ve biz belli sayıda kitap bağışında bulunanların isimlerini kütüphanedeki salonlara veriyoruz. Öğrencilerimiz bu durumdan memnun. Geçen sene vize ve final sınavları döneminde öğrencilerimize ücretsiz çorba dağıtmıştık, bu yıl da bu uygulamayı devam ettireceğiz. Bu vesile ile Kütüphaneler Haftasının hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Programda, kütüphane çalışanları ile kütüphanede en fazla vakit geçiren öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

Etkinlik kapsamında kütüphanedeki Mustafa Taki Kitap Okuma Salonu'nun açılışı da yapıldı.

Programın sonunda Rektör Yıldız ve katılımcılar kitap okuma etkinliğine katıldı.

Programa, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa Hasbek ile akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.