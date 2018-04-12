Üniversitede Kadroya Geçişler Tamamlandı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 55'i güvenlik, 73'ü temizlik olmak üzere toplam 128 personel için sözlü sınav yapılarak, kadroya geçiş işlemleri tamamlandı.

7 Aralık Üniversitesinde hizmet alımı yoluyla taşeron firma üzerinden çalışan ve 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri başlatılan 55'i güvenlik, 73'ü temizlik olmak üzere toplam 128 personel için sözlü sınav yapılarak, kadroya geçiş işlemleri tamamlandı. Akademik ve idari birimlerin yanı sıra üniversiteye bağlı farklı birimlerde güvenlik, temizlik ve teknik işlerdeki hizmet kollarında çalışan personel, 2 Nisan itibariyle 7 Aralık Üniversitesi kadrosuna katılmış oldu. - KİLİS