Üniversitede İki Öğrenci Gurubu Arasında Kavga: 3 Yaralı, 8 Gözaltı

Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada 3 öğrenci yaralanırken, olaya karıştığı öne sürülen 8 öğrenci gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraf paylaşımları yüzünden iki grup arasında üniversitenin kampüsünde tartışma çıktı. Mühendislik Fakültesinde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kampüse çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Çevik kuvvet polislerinin de müdahale ettiği olayda 3 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kavgaya karıştıkları ileri sürülen 8 öğrenciyi de gözaltına aldı. Üniversitede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY