Üniversitede iki araştırma merkezi kuruldu
Iğdır Üniversitesi bünyesinde Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.
08.07.2020 11:48 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:30
Iğdır Üniversitesi bünyesinde Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.
Üniversite senatosunun, Rektörlük bünyesinde Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulmasına dair teklifi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilerek resmi gazetede yayınlandı. Yeni kurulan araştırma merkezleriyle birlikte Üniversitedeki araştırma merkezi sayısı 22'ye yükseldi. - IĞDIR
Kaynak: İHA