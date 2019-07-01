Üniversitede "İHA Teknolojisi ve Operasyonları Programı"

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) İskenderun Meslek Yüksekokulu ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu bünyesinde Türkiye'de bir ilk olan İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operasyonları Programı açılacağı bildirildi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) İskenderun Meslek Yüksekokulu ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulunda, ülkede ilk olma özelliğine sahip, İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operasyonları Programı açılması kararı aldığını kaydetti.

İSTE'nin "Teknoversite vizyonuna" uygun çalışmalarıyla farkındalık oluşturarak ilklere imza atmaya devam ettiğini aktaran Dereli, "Türkiye, düne kadar konuya ilişkin teknolojileri ithal eden bir ülke iken, son senelerde savunma sanayinde yapılan büyük yatırım ve hamleler neticesinde, bugün artık tamamen yerli İHA ve Silahlı SİHA üretebilen ve satabilen 8 ülkeden biri haline geldi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İHA ve SİHA ile ilgili teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı konusuna büyük önem verdiğini belirten Dereli, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, yerli ve milli İHA ve SİHA teknolojileri ve operasyonlarına yönelik olarak üniversitelerde de eğitim öğretim ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapılması ve nitelikli uzmanlar ve teknik elemanlar yetiştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İSTE'de açılan bu bölümde, ülkemiz açısından stratejik olan İHA ve SİHA teknoloji ve operasyonlarının geliştirilmesine katkı koyabilecek ve bu teknolojiyi kullanabilecek nitelikte ve donanımda teknik elemanlar ve uzmanlar yetişecek."

Kaynak: AA