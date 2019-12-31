Üniversitede genç kızın ölümüyle sonuçlanan kazada traktör sürücüsü sanık, hakim karşısına çıktı

31.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:12

Ege Üniversitesinin Bornova yerleşkesinde, okulun mezunlarından Sezen Zambak'ın ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin davanın görülmesine başlandı.

İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Vehbi Bolsoy, hayatını kaybeden Sezen Zambak'ın ailesi ile avukatlar katıldı.

Bolsoy, ifadesinde, Ege Üniversitesinde yapı işlerinde şoför olarak çalıştığını, kaza günü de üniversiteye ait su tankeri takılı traktör ile Eczacılık Fakültesi önündeki kavşaktan geçtiğini belirtti.

Kavşaktan dönüş yapacağı sırada yolun karşısında elinde cep telefonu bulunan genç kızı gördüğünü söyleyen Bolsoy, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Karşıdan karşıya geçmeyeceğini tahmin ettim. Traktöre su tankeri takılı olduğu için arkamı da kontrol etmek zorundaydım. Traktördeki arkadaşlarım beni uyardı, hemen frene bastım ama durduramadım. Ambulansa haber verdik. Üzgünüm, keşke olmasaydı. Keşke olay benim başıma gelseydi."

Bolsoy, kaza anında traktör hızının 7 ile 10 kilometre arasında olduğunu savundu.

"Kızım bilim insanı olacaktı"

Kazada yaşamını yitiren Sezen Zambak'ın babası Metin Zambak, olay anına ilişkin görüntüleri izlediğini belirterek, sanığın gerçeği söylemediğini ileri sürdü.

Bolsoy'un su tankerini kontrol etmek için değil, traktördeki arkadaşlarıyla konuştuğu için yola bakmadığını savunan Metin Zambak, "Kızım, yolun karşısına geçmek üzereyken, yani bir adım kala ezilmiş. Sanık dikkatsiz davranarak kazaya sebebiyet vermiş, kızımın ölümüne neden olmuştur. Şikayetçiyim." dedi.

Duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan anne Kevser Zambak ise "Sezen benim bir tanemdi, yavrumdu. Benim kızım bilim insanı olacaktı. Bu ülke için güzel şeyler yapacaktı. Nasıl böyle bir dikkatsizlikle benim evladımı öldürebilir? Sonuna kadar şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Sezen Zambak'ın ailesinin avukatı Turan Aras, sanık Bolsoy'un bir gün dahi tutuklu kalmamasının vicdanları yaraladığını, aileyi üzdüğünü kaydederek, sanığın tutuklanmasını talep etti.

Bolsoy'un avukatı Sedat Topaloğlu ise müvekkiline yönelik konutu terk etmeme yönündeki adli kontrol kararının, imza atma şekline çevrilmesini istedi.

Yargılama sonunda tutuklama talebini reddeden hakim, sanığa uygulanan konutunu terk etmeme yönündeki adli kontrol kararını, haftanın 3 günü karakola imza verme şartına çevirdi.

Hakim, kazanın meydana geldiği alanda bilirkişi incelemesi yapılması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 14 Şubat'a erteledi.

"Gerekirse reddi hakim talebinde bulunacağız"

Duruşmanın ardından Sezen Zambak'ın babası, arkadaşları ve aile avukatı Turan Aras, adliye çıkışında basın açıklaması yaptı.

Avukat Turan Aras, mahkemenin ara kararından memnun olmadıklarını belirterek, "Adli kontrol haftada 3 gün imzaya dönüştürüldü. Bu doğru değil. Tutuklama verilmemesini ve adli kontrol tedbirlerinin sanık lehine değiştirilmesini ailesiyle birlikte değerlendireceğiz. Gerekirse de reddi hakim talebinde bulunacağız." dedi.

Baba Metin Zambak ise kararın yanlış olduğuna inandıklarını ve haklarını arayacaklarını belirtti.

Açıklamanın ardından grup, alkışlarla kararı protesto etti.

Olay

Ege Üniversitesinin Bornova ilçesindeki yerleşkesinde 16 Eylül'de üniversite çalışanı Vehbi Bolsoy idaresindeki sulama amaçlı kullanılan traktörün çarptığı Sezen Zambak, kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazayla ilgili tespit tutanağında, araç sürücüsü Bolsoy'un "sağa ve sola dönüşlerde kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkı vermemek" maddesini ihlal ettiğinden asli ve tam kusurlu olduğu, Zambak'ın karşıdan karşıya geçerken 11,7 metre olan yolu tamamlanmasına 1,5 metre kaldığından kusursuz olduğu tespit edilmişti.

Bolsoy hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebini talebiyle hazırlanan iddianame İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA