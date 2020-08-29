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Üniversitede Fide ve Fidan yetiştiriciliği kursu açıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Fide ve Fidan yetiştiriciliği kursu açıldı.

Üniversitede Fide ve Fidan yetiştiriciliği kursu açıldı
29.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:44

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Fide ve Fidan yetiştiriciliği kursu açıldı.

7 Aralık Üniversitesi ile Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü "Bir Dokunuş Bin Hayat" projesiyle, Üniversitemiz Mercidabık Kampüsünde bulunan Ziraat Fakültesi seralarında fide ve fidan yetiştiriciliği kursu başladı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen fide ve fidan yetiştiriciliği kursuna Türk ve Suriyeli kursiyerler katılıyor. Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilen "Bir Dokunuş Bin Hayat" başlıklı eğitim korona virüse karşı önlemler alınarak gerçekleştiriliyor. - KİLİS

Kaynak: İHA

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