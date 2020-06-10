Üniversitede çaycıda koronavirüs çıktı, 20 personele test yapıldı
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Üniversitede çaycıda koronavirüs çıktı, 20 personele test yapıldı

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü'nde çaycı olarak görev yapan kadının koronavirüs olduğu tespit edildi.

Üniversitede çaycıda koronavirüs çıktı, 20 personele test yapıldı
10.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:19

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü'nde çaycı olarak görev yapan kadının koronavirüs olduğu tespit edildi. Aynı servis aracına bindiği ve çay servisi yaptığı belirlenen 20 personele tedbir amacıyla Covid-19 testi yapıldı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü'nde yer alan Anadolu Üniversitesi'nin Yabancı Diller Yüksekokulu çaycı olarak görev yapan kadında belirtiler görülmesi üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine çaycı kadın tedavi altına alınırken, filyasyon ekibinin yaptığı çalışmanın ardından aynı servis aracını kullandığı ve çay servisi yaptığı 20 personel olduğu tespit edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 üniversitesi personeline Covid-19 testi yapılırken, personelin çalıştığı odalar ve servis aracı dezenfekte edilerek ilaçlandı. Sonuçların iki gün içerisinde belli olacağı kaydedildi.

REKTÖR AÇIKLAMA YAPTIEskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Göğeroğlu yazılı açıklama yaparak, tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü'nde bulunan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda görevli bir personel Covid-19 tanısı konulmuş olduğu anlamıştır. Takibinde tedbir olarak Covid-19 tanısı konulmuş hasta ile birlikte aynı servis aracını kullanan ve kendisiyle görüştüğünü beyan eden çalışanlardan test yapılmak üzere Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından numune alınma aşaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca binalar tedbir amacıyla dezenfekte çalışması yapılmıştır" dedi.

Rektör Prof. Dr. Döğeroğlu, kampüste pandemi nedeniyle herhangi bir karantina uygulanmadığını da sözlerine ekledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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