Üniversitede bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Üniversitede bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda iç kontrol bilgilendirme toplantısı yapıldı.

13.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:20
Üniversitede bilgilendirme toplantısı yapıldı

7 Üniversitesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda iç kontrol bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Üniversite birimleri arasında bilgi akışını sağlıklı ve sistematik bir şekilde sağlamak amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda iç kontrol bilgilendirme toplantısı yapıldı. Akademik ve idari birimlerdeki iç kontrol temsilcilerinin katıldığı toplantıda İİBF İşletme Bölümünde Araştırma Görevlisi Ali Kestane ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Şube Müdürü Muharrem Güz, katılımcılara iç kontrol sistemiyle ilgili bilgiler verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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