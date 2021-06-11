Üniversitede aşı uygulaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üniversitede aşı uygulaması başladı

Üniversitede aşı uygulaması başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde personele yönelik korona virüs aşı uygulaması başladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde personele yönelik korona virüs aşı uygulaması başladı.

7 Aralık Üniversitesi Merkez Kampüs içerisinde yer alan Sosyal Tesislerde, idari ve akademik personele yönelik aşılama işlemi başladı. Aşı hakkı bulunan tüm personellere, Biontech aşısının randevusuz olarak iki gün boyunca yapılmaya devam edileceği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Hazal Kaya Burcu Biricik Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üniversitede aşı uygulaması başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 11:59:50. #1.14#

title