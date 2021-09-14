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Üniversite yolu yaya geçidinde kirişler konuluyor

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Üniversite yolu yaya geçidinde kirişler konuluyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi yurtlar bölgesinde kalan öğrencilerin Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarında bulunan duraklara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yaya üst geçidi yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi yurtlar bölgesinde kalan öğrencilerin Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarında bulunan duraklara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yaya üst geçidi yapılıyor. Temel betonlarının dökümü yapılan üst geçitte kiriş montajı yapılıyor.

2 ADET ASANSÖR YAPILACAK

Kabaoğlu Mahallesinde yapımına başlanan üniversite yolu yaya üst geçidinin üçayağının da temel betonları döküldü. Üst geçidin ayaklarının montajı yapıldı. Asansör kule montaj imalatları da tamamlanan üst geçit için 150 metreküp beton, 16 ton demir, 75 ton da çelik kullanılacak. Yaya üst geçidinde 2 adet asansör bulunacak.

38 M UZUNLUK 3 M GENİŞLİK

Kocaeli Üniversitesi yurtlar bölgesinde kalan öğrencilerin Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarında bulunan duraklara erişimini güvenli ve kolay bir şekilde sağlayacak çelik yaya üst geçidi, 38 metre uzunlukta 3 metre genişlikte yapılacak.

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Haber: Üniversite yolu yaya geçidinde kirişler konuluyor - Haberler
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