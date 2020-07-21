Üniversite yıkanabilir ve filtreli maske üretti
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Üniversite yıkanabilir ve filtreli maske üretti

SAKARYA Üniversitesi'nce geliştirilen yerli, yıkanabilir ve değiştirilebilen filtreli maskenin üretimine başlandı.

Üniversite yıkanabilir ve filtreli maske üretti
21.07.2020 08:25 | Son Güncelleme: 21.07.2020 08:29

SAKARYA Üniversitesi'nce geliştirilen yerli, yıkanabilir ve değiştirilebilen filtreli maskenin üretimine başlandı. Yıkandığında dahi yüzde 95'in üzerinde filtre özelliği bulunan maske, önümüzdeki günlerde 35 TL'den satışa sunulacak. 

Sakarya Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında görevli Gastroenterolojik Cerrahi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kerem Karaman tarafından geliştirilen ve üniversite tarafından desteklenen proje kapsamında tasarlanan yıkanabilir ve filtreli maske, girişimci Mustafa Şeker ile yapılan iş birliğiyle Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tesiste üretilmeye başlandı. Tüm testleri başarıyla tamamlanan yerli üretim maske, N95 olarak bilinen maskeden daha güvenli ve verimli kullanım sağlayacak. K-Mask adı verilen maskeyle ilgili olarak vatandaşlar resmi internet sitesi www.kmask.com.tr 'den tüm bilgilere ve yapılan testlerin sonuçlarına ulaşabilecek. 16 farklı renkte üretilen maske 35 liradan satışa sunulacak. 

DEFALARCA KULLANILABİLECEK İzmit'te üretim tesisinde maskeyi üretmeye başlayan Mustafa Şeker, "Maskemiz yüzde yüz kumaştır ve defalarca yıkanarak kullanılabilir. Maskemizin iç tarafı koton denilen kumaştır, yüzde yüz pamuktur. Yüze bir zararı olmasın diye pamuktan ürettik. Dış kısmını ise yüzde 60 pamuk yüzde 40 polyester olarak dizayn ettik. Bu sayede hem nefes almak kolaylaşacak hem de bakterileri tutacak. Filtrasyon testlerinde yüzde 97.5, yıkanıp tekrar teste sokulduğunda ise yüzde 95.6 oranında, yani yüzde 95'in üzerinde bir oranda filtre özelliği olduğu ortaya çıktı. Kumaşın üzerinde virüs en fazla 1 saat yaşayabiliyor, plastik türevi maskelerde ise 7 güne kadar yaşayabiliyor. Dolayısıyla dış tarafında elle dokunsak ve bakteri tutsa bile 1 saat sonra kendi kendine temizlenecek ve insanlarımız güvende olacaktır" dedi. FİLTRASYON ÖZELLİĞİ YÜZDE 95'İN ÜZERİNDEMaskeyi geliştiren Sakarya Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında görevli ve Gastroenterolojik Cerrahi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kerem Karaman, "Pandemi sürecinde K-Mask dediğimiz 3 katlı bez kumaştan olan kanguru cepli maskemizi geliştirmiş bulunmaktayız. Sakarya Üniversitesi'nin katkılarıyla çeşitli testler sonucunda anti-bakteriyel olan ve filtrasyon özelliği yüzde 95'in üzerinde çıkan maskemizi geliştirdik. Amerika'da yapılan son çalışmalara göre koronavirüsün pamuklu kumaşlar üzerinde tutunamadığını, maksimum 1 saat yaşayabildiğini göstermekte. Oysa plastik türevlerinden yapılan maskelerde 7 güne kadar virüsün yaşadığı biliniyor. Hem daha sağlıklı hem de ergonomik olarak rahat kullanım sağlayan bu maskenin bir diğer özelliği ise defalarca deterjanlı suda temizlenip ütülenerek kullanılabilmesidir. Güvenle kullanılacak olan bir maske ürettik. Satışla ilgili ise e-ticaret sitelerinde ve resmi internet sitesinde önümüzdeki günlerde hem yurt içi hem de yurt dışına satışı başlayacak" diye konuştu. MASKE GELİŞTİRİLMESİNE KATTI SAĞLANACAK 

Sakarya Üniversitesi'nin benzer projelere destek vermeye devam edeceğini açıklayan ve K-Mask'ın ticarileştirilmesinde büyük rol oynayan Ar-Ge'den sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut ise, "Sakarya Üniversitesi Fikri Mülkiyet Sınai Hakları Komisyonu, hocamızın yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve bu başvurunun Sakarya Üniversitesi patenti olarak ele alınmasını uygun buldu. Daha sonra firmayla yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen ürünün geliştirilmesi şartıyla ticarileştirilmesine karar verildi. Bu Sakarya Üniversitesi'nin ticarileştirdiği ikinci patentti. Umarım çok yakında üçüncüsünü de gerçekleştireceğiz" dedi. 


Kaynak: DHA

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