Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman 2021? Üniversite kayıt tarihleri!

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YKS tercih işlemlerini gerçekleştiren adayların sonuç heyecanı sürüyor. YKS oturumlarına giren adaylar tercihlerini 5 Ağustos ve 20 Ağustos tarihleri aralığında yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan bilgilere göre yaptılar. 20 Ağustos'ta son bulan tercih işlemleri ardından sonuçlar bekleniyor. Yeni eğitim ve öğretim dönemine sayılı gün kala ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman 2021?

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman 2021? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih süreci son bulmuştu. ikinci yerleştirme başvuruları öncesinde ilk tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması beklenirken "Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman 2021? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları "

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN 2021?

YKS tercih sonuçları, ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Bu yıl tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak olan üniversite kayıtları 31 Ağustos tarihinde elektronik olarak başlayacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.