Üniversite yerleşkesinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Üniversite yerleşkesinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Üniversite yerleşkesinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de üniversite yerleşkesinde farklı tarihlerde televizyon, yangın tüpü ve uyku tulumu çaldığı belirlenen N.Y. (25) yakalandı.

ÇANAKKALE'de üniversite yerleşkesinde farklı tarihlerde televizyon, yangın tüpü ve uyku tulumu çaldığı belirlenen N.Y. (25) yakalandı. Çeşitli suçlardan 22 kaydı bulunan N.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen yıl aralık ayında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi'nde meydana geldi. 3 farklı tarihte yerleşkeden 2 televizyon, 2 yangın tüpü ve çok sayıda tulum elbise çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Çeşitli suçlardan 22 kaydı olduğu belirtilen N.Y., ortak çalışma ile yakalanıp gözaltına alındı.N.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Üniversite yerleşkesinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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