Üniversite yerleşkesinde 'Minia Sivas' oluşturuldu

07.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:10

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait tarihi eserlerin minyatürlerinden oluşan 'Minia Sivas' alanı oluşturdu.

Kent genelindeki tarihi eserlerin minyatürleri oluşturularak üniversite yerleşkesi içerisindeki alanda sergilenmeye başladı. Gökmedrese, Valilik Binası, Kongre Binası, Atatürk ve Etnografya Müzesi, Kale Camisi, Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese gibi eserlerin minyatürleri özenle yapılarak alana yerleştirildi. İşletmesi Turizm Fakültesi'ne verilen alanda incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışma hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Yıldız, "Üniversitemizin gelenekten geleceğe sloganıyla hayata geçirdiği bazı şeyler var, onlardan bir tanesi de 'Minia Sivas'. Minia Sivas'ta şu an 6 tane eseri sergiliyoruz. Geçici olarak gölet alanına koyduk ama nasip olursa gelecek yıl bunlar içinde özel bir şey düşünüyoruz. Eski Sivas haritası içerisinde Sivas surlarını da yaparak surların içerisinde olan eserleri oraya koyacağız. Surların dışında olan tarihi eserleri de koyacağız. Kızılırmak'ı ve Sivas'ın içerisinden geçen ırmakları da orada göstereceğiz. Böylece Sivas'ta bir açık hava müzesi meydana gelmiş olacak. Buraya gelip gezen insanlarda şunu görmüş olacaklar; eski Sivas'ın surları neredeydi, eski Sivas'ın yerleşimi neredeydi? Bunların hepsini görmüş olacaklar. Böyle bir eser ortaya çıkaran Sivas Meslek Yüksekokulu Müdürümüze, oradaki hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Sivas'a bir değer kazandıracağını düşünüyorum. Toplam şu an 6 eser olmasına rağmen diğer eserlerin yapımı da devam ediyor. Bu eserler yapıldığı zaman 20 civarında eserimizi biz burada sergilemiş olacağız" ifadelerine yer verdi.Rektörlüğe başlamadan önce projeler ortaya koyduklarını hatırlatan Prof.Dr. Yıldız, "Projelerden bir tanesi de çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için dinlenecekleri alanlar yapmaktı. Bu kapsamda gölet bölgesini düzenledik. Minia Sivas bunlardan bir tanesi. Gölet bölgesi oldukça geniş bir alan, burada gördüğümüz her şey kurumlardan yardım alarak, hayır sahipleri kişilerden yardım alarak meydana getirilmiştir. Buraya devletin bütçesinden herhangi bir şey de harcanmamıştır. Bunun için ben kurumlarımıza hayır sahiplerine teşekkür ediyorum. Buraya 1200 tane ağaç verildi. İstanbul'dan bir vakıf getirdi bu ağaçları. Yine ışıklandırılmasını bir firma halletti. Gördüğümüz her şeyi gölettin etrafının çevrilmesi, göletin içinin temizlenmesi de Devlet Su İşleri tarafından yapıldı. Orman İşletme Müdürlüğü hemen karşıda gördüğümüz ağaçların budanmasını sağladı. Sivas'ta güzel, nezih bir ortam ortaya çıktı. Hem hocalarımız, hem çalışanlarımız, hem öğrencilerimiz rahatlıkla gelip burada dinlenebilirler. Burada çayını içebilirler, sohbet edebilirler arkadaşlarıyla. Böyle bir eser de Sivas'a ve üniversitemize hayırlı olsun" diye konuştu.