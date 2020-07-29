Üniversite yerleşkesinde 300 çeşit tıbbi ve aromatik bitkinin hasadına başlandı
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Üniversite yerleşkesinde 300 çeşit tıbbi ve aromatik bitkinin hasadına başlandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünce kampüste yetiştirilen 300 çeşit aromatik ve tıbbi bitkinin hasadına başlandı.

29.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:51

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünce kampüste yetiştirilen 300 çeşit aromatik ve tıbbi bitkinin hasadına başlandı.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk'ün 6 yıl önce başlattığı proje kapsamında yetiştirilen bitkiler için "1. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hasat Bayramı" düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin uygulama bahçesinde hocalar ve öğrencilerin katılımıyla 300 bitki türünün yetiştirildiğini, geliştirildiğini ve yaygınlaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Uygulama sayesinde bir taraftan öğrencilere eğitim verilirken bir taraftan da ekonomiye katkı sunulduğunu anlatan Bilmez, "Burada özellikle tıbbı sanayide kullanılabilecek bitkiler yetiştirilerek, bunları ekonomiye kazandırmak için örnek bir çalışma yapılmıştır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise Van Gölü'nün kıyısında 7 bin 500 dönüme kurulan YYÜ'nün, ülkenin en büyük alana sahip, en güzel üniversitelerinden olduğunu belirtti.

Üniversitenin 19 fakültesi ile çok güçlü akademik kadrosu bulunduğunu vurgulayan Şevli, şunları kaydetti:

"Özellikle Ziraat ve Veteriner fakülteleri, en köklü fakültelerimizden. Kampüs alanında 110 dönümlük arazimizi Ziraat Fakültesinin deneme bahçeleri, uygulama alanları olarak ayırdık. Bilimsel araştırmalar kapsamında hocalarımızın projelerini de destekliyoruz. Van YYÜ, üçüncü nesil girişimci bir üniversite olarak bölgenin ekonomisine katkı sunacaktır. Çiftçisini ve tarımla uğraşan insanını destekleyecektir."

Prof. Dr. Tunçtürk'ün yetiştirilen bitkilerle ilgili davetlileri bilgilendirdiği program, Bilmez, Şevli ve diğer katılımcıların hasat yapmasıyla sona erdi.

Programa, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van OSB Başkanı Mehmet Aslan ve Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer de katıldı.

Üniversite yerleşkesinde 300 çeşit tıbbi ve aromatik bitkinin hasadına başlandı

Kaynak: AA

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