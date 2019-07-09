Üniversite Yaz Oyunları'nda Baltacı'dan altın madalya
Üniversite Yaz Oyunları'nda milli atlet Özkan Baltacı, çekiç atmada altın madalya kazandı.
Üniversite Yaz Oyunları'nda milli atlet Özkan Baltacı, çekiç atmada altın madalya kazandı.
İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 2019 Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye'den altın madalya geldi. Çekiç atma branşında 75.98 metre atan Özkan Baltacı, Türkiye adına altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 2019 Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye'den altın madalya geldi. Çekiç atma branşında 75.98 metre atan Özkan Baltacı, Türkiye adına altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Kaynak: DHA
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