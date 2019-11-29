Üniversite Yabancı Öğrenciler İçin Şükran Günü
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Üniversite Yabancı Öğrenciler İçin Şükran Günü

Indiana Üniversitesi'nin South Bend kampüsü 5 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

29.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:46

Üniversitesi'nin South Bend kampüsü 5 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Bunların en az yüzde 10'u uluslararası öğrenci. Son on yıldır üniversite uluslararası öğrencilerle Indiana sakinlerini biraraya getirmek için Şükran Günü yemeği düzenliyor



Haber Videosu: Üniversite Yabancı Öğrenciler İçin Şükran Günü
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