Üniversite ve Ticaret Odası'ndan E-ticaret Eğitimi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde On Yedi Eylül Üniversitesi ile Ticaret Odası arasında imzalanan protokol sonrası ilk eğitim e-ticaret alanında gerçekleştirildi.

Bandırma'da sanayi ve üniversite işbirliğini tüm alanlarda geliştirmek amacıyla Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Bandırma Ticaret Odası arasında imzalanan işbirliği protokolünün ilk adımı olarak, Bandırma Ticaret Odası üyelerine e - ticaret eğitimi düzenlendi.

İşletmelerin dijitalleşmesi için gerekli yol haritasını belirleyerek her adımda yapılması gereken konuları içeren eğitim sonunda, katılımcıların e-ticaret adımlarını ve araçlarını öğrenerek işletmelerini internet zeminine taşımaları öngörüldü.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bandırma Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Metin Akbulut'un eğitmenliğinde 20 saat süren eğitimler 20 katılımcı ile başlarken, eğitim sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecek. Bu konuda ücretsiz verilen başka bir eğitim olmaması sebebiyle katılım konusunda oluşan yoğun talep üzerine gelen başvurular için yeni eğitim planlaması yapıldı. - BALIKESİR