KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) iş birliğinde KSÜ konferans salonunda "Üniversite Uyum Buluşmaları" düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programda "Büyüksün Türkiye" konulu video gösteriminin ardından açılış konuşmaları yapan İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, ilimizdeki yabancı uyruklu öğrencilere yapılan ve yapılması planlanan hizmetlerle ilgili bilgiler verdi. Vali Coşkun ise burada yaptığı konuşmada, "Bilindiği üzere 2021-2022 akademik eğitim-öğretim döneminin yüz yüze başlamasıyla birlikte ilimizde eğitim alan yabancı öğrencilerimizin toplumsal hayata uyumu noktasında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar büyük önem kazanıyor. Bizlerde bugün İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz, Üniversitemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve birçok paydaş kurumumuzla birlikte misafir öğrencilerin ekonomik, sosyal ve hukuksal alanlarda bilinçlendirilmesi adına yapılması planlanan çalışmaları istişare etmek üzere bir araya geldik. Yapacağımız çalışmalar sayesinde inşallah ilimizde bulunan gerek yabancı uyruklu öğrencilerin gerekse de yabancı uyruklu misafirlerin, toplumsal hayata adaptasyonu sürecinde tüm zorlukları el birliğiyle aşmak için gayret göstereceğiz. İlimizde farklı kültürlerle, öz kültürümüzün kaynaşması ve sosyal uyumun sağlanması noktasında emek veren tüm kurumlarımıza teşekkürlerimi iletiyor, öğrenci kardeşlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. " dedi. İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından uluslararası öğrencilerin Türkiye'de sahip oldukları hak ve yükümlülükler hakkında bilgilendirme sunumunun yapıldığı program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Programa, Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Harun Akbalaban, İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu, Rektör Yardımcıları, üniversite akademik personeli, ilimiz de ikamet eden yabancı uyruklu misafirler ve ilgili personel katıldı.

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