Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son Dakika: Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? Sorusu araştırılıyor. Üniversite (YKS) tercihleri 5 Ağustos 2021 tarihinde başladı. Üniversite hayali kuran binlerce genç YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son Dakika: ÖSYM tarafından 4 yıllık lisans ve 2 yıllık önlisans bölümlerinde eğitim görmek isteyen öğrencilere uygulanan Yükseköğretim Kurumları sınavı (YKS 2021) sonuçları duyurulmuştu. Sınavda aldığı puanı öğrenen ve tercih sıralamalarını yapmaya başlayan üniversite adayları "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yoğun şekilde yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde…

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih işlemleri bugün (5 Ağustos) başlıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak. YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2021 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından henüz paylaşılmadı.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları

göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2021-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

* Ön lisans programlarını, 2021-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir

* Yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.