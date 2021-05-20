Üniversite tercihinde teknolojik dönüşümün etkilerini göz önünde bulundurmalı

Teknolojik dönüşümün iş ve meslekleri de dönüştürdüğünü vurgulayan Doç. Dr. Dicle Yurdakul, gelecekte en çok ihtiyaç duyulacak meslekler ile sosyal ve teknik beceriler konusunda bilgiler verdi.

Teknolojik dönüşümün iş ve meslekleri de dönüştürdüğünü vurgulayan Doç. Dr. Dicle Yurdakul, gelecekte en çok ihtiyaç duyulacak meslekler ile sosyal ve teknik beceriler konusunda bilgiler verdi.

Teknolojik dönüşümün iş ve meslekleri hızla dönüştürdüğüne dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dicle Yurdakul, "Gençlerimiz, üniversite tercihlerinde ve meslek seçimlerinde dünyadaki değişimleri ve özellikle teknolojinin getirdiği dönüşümü mutlaka dikkate almalılar" dedi. Doç. Dr. Yurdakul, "Düşüşte değil, çıkışta olan meslekleri seçmek, bu yönde eğitim almak şart. Ayrıca gençlerin yeni nesil becerileri edinmek için de bireysel olarak çaba göstermeleri gerekiyor" diye konuştu.

"MAKİNELEŞME NEDENİYLE 85 MİLYON KİŞİ İŞ KAYBI YAŞAYACAK"

Doç. Dr. Yurdakul, Dünya Ekonomik Forumu'nun bir araştırmasına göre şirketlerin yüzde 43'ünün teknoloji entegrasyonu nedeni ile iş gücünü azaltmayı, yüzde 41'inin ise görev bazlı işler için dış yüklenicilerle çalışma modeline ağırlık vermeyi planladığına dikkat çekti. Yurdakul, aynı araştırmaya göre 2025 yılında, makinelerle insanların kurum içindeki rollerinin yüzde 50 - yüzde 50 olarak eşitleneceğinin öngörüldüğünü de aktardı ve "Makineleşme nedeniyle 85 milyon iş kaybı yaşanacağı, buna karşılık 97 milyon yeni işin ortaya çıkacağı düşünülüyor" dedi.

EN ÇOK KULLANILACAK 10 TEKNOLOJİ

Doç. Dr. Dicle Yurdakul'un verdiği bilgilere göre 2025 yılına kadar şirketlerin en çok kullanmayı planladıkları teknolojiler, "Bulut teknolojileri, büyük veri analitiği, nesnelerin interneti, şifreleme ve siber güvenlik, yapay zeka, yazı, görüntü ve ses işleme, e-ticaret, insansı olmayan robotlar (dronelar, otomasyon vb.), artırılmış ve sanal gerçeklik, dağıtık defter ve blokzincir teknolojileri" şeklinde sıralandı.

EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULACAK 10 MESLEK

Doç. Dr. Dicle Yurdakul, "Söz konusu teknolojilerin kullanımının yaygınlaşmasıyla, bu teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilişkili meslekler de giderek daha çok rağbet görecekler" dedi. Yurdakul, bu doğrultuda gelecekte en çok ihtiyaç duyulacak ilk 10 mesleği ise şöyle sıraladı:

Veri analisti, yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanı, büyük veri uzmanı, dijital pazarlama ve strateji uzmanı, süreç otomasyonu uzmanı, iş geliştirme uzmanı, dijital dönüşüm uzmanı, bilgi ve veri güvenliği uzmanı, yazılım ve uygulama geliştiriciler, nesnelerin interneti uzmanı."

Doç. Dr. Dicle Yurdakul ve ekibi tarafından yürütülen "Future of Work Türkiye 2020' araştırmasının sonuçlarına göre, gelecekte başarılı bir kariyere sahip olmak isteyen kişilerin geliştirmesi gereken teknik beceriler, "Dijital Pazarlama, yazılım geliştirme, veri analitiği, veri güvenliği, yapay zeka, sistem tasarımı, deneyim tasarımı, içgörü analizi, insan-makine girişimimi tasarımı, girişimcilik" şeklinde kaydedildi.

Yurdakul gelecekte başarılı olmak isteyen kişilerin geliştirmesi gereken sosyal becerileri ise, Öğrenmeye açıklık, dayanıklılık ve stres toleransı, değeri açıklık – esneklik, yaratıcılık, duygusal zeka, liderlik ve inisiyatif alma, sistemsel düşünme, eleştirel düşünme, iletişim ve ilişki yönetimi, kompleks problemleri çözebilme" şeklinde açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı