ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN MİHMANDAR AKADEMİ YANINIZDA

Eklenme tarihi 5 Ağustos 2021ABONE OL ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN MİHMANDAR AKADEMİ YANINIZDA Eğitim hayatına üniversitede devam edecek gençlerimizin üniversite tercihi yapma süreci başladı.

Eklenme tarihi 5 Ağustos 2021

ABONE OL ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN MİHMANDAR AKADEMİ YANINIZDA Eğitim hayatına üniversitede devam edecek gençlerimizin üniversite tercihi yapma süreci başladı. Bu dönemde Esenler Belediyesi de gençlerimize destek olmaya devam ediyor.

Alanında uzman ekipler, üniversite yolunda en doğru tercihleri yapmaları için İstanbul'un her yerinden gelen gençlere yardımcı oluyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH VE DANIŞMA MERKEZLERİ Dörtyol Meydanı'nda kurulan Üniversite Tercih ve Danışma Merkezleri'nde kafalarındaki tüm sorulara yanıt buluyorlar ve tercihlerini yapıyorlar.

Tecrübeli isimlerle, en doğru tercihleri yapmak isteyen öğrenciler, 5-20 Ağustos tarihlerinde, her gün, 10. 00-19. 00 saatleri arasında Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 'Tercih Çadırları'nı ziyaret edebilirler.

ESENLER'DE EĞİTİME DESTEK BİTMİYOR Esenler Belediyesi, eğitimlerinin her aşamasında gençlerin yanında olduğunu hissettiriyor. Anaokulundan üniversite çağına kadar gençlerimiz, Esenler Belediyesi'nin bünyesinde organize edilen ve uzman eğitmenlerin eşliğinde verilen nitelikli kurslarda sürekli eğitim alabiliyor, kendilerini geliştirmeye devam edebiliyorlar.

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Kaynak: Habermetre