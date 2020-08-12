Üniversite tercihi yaparken hocaların CV'sine bakın?
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Üniversite tercihi yaparken hocaların CV'sine bakın?

?Üniversite tercihi yaparken hocaların CV'sine bakın?

12.08.2020 12:48 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:55

?Üniversite tercihi yaparken hocaların CV'sine bakın?

İSTANBUL, (DHA) ' Milyonlarca öğrencinin hayallerine kavuşmak için ter döktüğü YKS sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan tercih sürecinin bitmesine 3 gün kaldı. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, aday öğrencilere, üniversite tercihi yaparken hocaların CV'sine bakılmasını tavsiye etti. Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, 'CV'de hocanın aktif araştırma yapıp yapmadığına özellikle dikkat edin. Çünkü bir hoca 20 yıldır aynı bilgiyi öğrencilere aktarıyorsa araştırma yapmıyor demektir' dedi.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, tercih yapacaklara öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Aday öğrencilerin üniversite tercihini 'işe eleman alacak' edasıyla yapmasını öneren Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, 'Yani tercih etmeyi düşündükleri üniversitelerin öğretim elemanları kadrolarına baksınlar, CV'lerini incelesinler. CV'de hocanın aktif araştırma yapıp yapmadığına özellikle dikkat etsinler. Çünkü bir hoca 20 yıldır aynı bilgiyi öğrencilere aktarıyorsa araştırma yapmıyor demektir. 2019 yılında projesi var mı' 2019-2020 yılında makalesi var mı? Öğrenciler özellikle baksın, gidecekleri okulu böyle belirlesin? diye konuştu.

PUANA VE SIRALAMAYA GÖRE MESLEK SEÇMEYİN

Açıkta kalacağım diye endişe etmemek gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, 'Puana göre meslek seçmesinler, sıralamalarına göre en sevecekleri mesleği seçsinler. Puanım yetiyor bu bölümü seçeyim demesinler, sonra mutsuzluk beraberinde geliyor. Ne istiyorsanız onu seçin, okuyun. Ekonomik olarak bir çekinceniz olmasın çünkü işinizi iyi yaparsanız istediğiniz yaşam standardında yaşayacak geliri kazanırsınız' ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTENİN SUNDUĞU OLANAKLARA BAKIN

Seçmek istenilen üniversitenin öğrencilere sunduğu olanakların da önemine değinen Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, 'Hangi olanakları sunuyor bakın. Uluslararası, kültürel ve sosyal hangi olanakları sunuyor bu çok önemli, bilinçli tercih yapın. Yerel bir dönemde yaşamıyoruz. Koronavirüs Çin'de çıkıp 3 ay içinde bütün dünyaya yayılıyor artık her şey çok uluslararası. Erasmus ve öğrenci değişim olanakları nedir diye bakın. Hayat hep çalışmak değil, tat almayı bilmezseniz, başarılı ve mutlu olmanın yolu yok. Bir karar verirseniz, geriye bakmayın ileriye gidin zaten mutluluk ve başarı gelecektir' dedi.

ÇİFT ANADAL VE YANDAL YAPIN

Her dönemin kendi mesleklerini yarattığını söyleyen Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, 'Seçtiğiniz işi ömür boyu yapamazsınız böyle bir şey yok. 10 yıl önce sosyal medya uzmanı veya içerik üreticisi diye bir şey yoktu. Öğrenciler, anne, babalarının ve öğretmenlerinin çizdiği hayal dünyasına kendilerini mahkum etmesin. Çağ değişirken kendinizi değiştirmezseniz oyunun dışında kalırsınız. 4 yıllık eğitim hayatında zaten yeni alanları göreceksiniz. Üniversite eğitimine başladığınız zaman gözlem yapın, istediğiniz alanda çok rahat uzmanlaşırsınız. Çift anadal ve yandal yapın. Biz üniversitede özellikle çift anadal ve yandal programlarını genişletiyoruz. Üniversite bittikten sonra da eğitim devam edecek' diye konuştu.

Üniversite tercihi yaparken hocaların CV'sine bakın?

Kaynak: DHA

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