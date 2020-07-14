Üniversite tercihi yapacaklara tavsiyeler
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Üniversite tercihi yapacaklara tavsiyeler

ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıklaması ile birlikte tercih dönemi de başlayacak.

Üniversite tercihi yapacaklara tavsiyeler
14.07.2020 09:19 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:23
ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıklaması ile birlikte tercih dönemi de başlayacak. Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, tercih sürecini kolaylaştırmak için öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

"GENİŞ ARALIKLI TERCİH YAPMALILAR"

Lisans tercihi yapacak öğrencilerin mutlaka başarı sıralamalarına göre tercih yapmaları gerektiğini ifade eden Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, "Önlisans tercihi yapacak öğrencilerin de sıralamalarına bakabilecekleri gibi puanlarına göre de tercih yapabilirler. Covid-19 salgını nedeniyle 2020 YKS'de uygulanan değişiklikler elbette başarı sıralamalarına da etki edecektir bu sebeple öğrenciler tercih yaparken 24 tercih hakkı içerisinde geniş aralıklı tercih yapmalılar. Örneğin; Y-EA 80.000 olan bir öğrencinin 40.000 ile 120.000 arasında tercih yapmasında fayda bulunmaktadır" dedi.

"BAŞARI SIRALAMASINA DİKKAT"

Başarı sıralaması şartı olan bölümlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Karahancı, "Tıp, Hukuk, Mühendislik, Öğretmenlik, Eczacılık, Diş Hekimliği gibi programların güncellenmiş başarı sıralamalarına dikkat etmek gerekiyor" dedi.

"İSTEMEDİĞİNİZ YERLERİ TERCİH ETMEYİN"

Öğrencilerin tercih edecekleri üniversite ve bölüme karar verme sürecinin önemli olduğuna değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, "Öğrencilerin açıkta kalmamak ve bir sene daha YKS'ye hazırlanmamak için istemedikleri yerleri tercih etmelerini tavsiye etmiyoruz. Üniversite yolculuğu kişinin hayatının sonuna kadar sürecek bir serüvendir ve bu serüvende taşıdığımız kimlik mezun olduğumuz bölüm ile ilişkilendirilecektir. Bu sebeple çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz, yeteneklerimize ve kişisel özelliklerimize uygun bölümler seçmeliyiz" dedi.

"ÖZEL ŞART VE KOŞULLARA DİKKAT"

ÖSYM kılavuzdaki bölümler için özel şart ve koşullar listesi açıklandığını ifade eden Karahancı, "Tercih yaparken dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta burasıdır. Bu şartlar bölümden bölüme değişmekle birlikte sağlık şartı, fiziksel özellik şartı, ücret şartı, hazırlık şartı, burs, eğitim verilecek kampüs gibi birçok detayı barındırıyor bu sebeple kılavuzu iyi okumalıyız" dedi.

"ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELİ"

Öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri üniversiteleri tercih etmeleri gerektiğine vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, "Her yıl mezun olan öğrenci sayısına bakıldığında öğrencilerin artık okurken kendisini geliştirmesi gerektiği kaçınılmaz bir durum. Bunun için projelere katılıp, Erasmus ile farklı ülkeleri tanıyıp, öğrenci kulüpleriyle de sosyal sorumluluk projelerine katılıp kendi alanındakilere göre iş maratonuna daha güzel başlayabilirler" diye konuştu.

"TERCİH DANIŞMANLIĞI YAPILACAK"

Devlet ya da vakıf üniversitelerinin tercih burslarından faydalanmak için özellikle ilk 5 tercihi öğrencilerin iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Gayretli, "Tercih döneminde öğrencilerin mümkün olduğunca üniversitelerle iletişime geçip üniversitelerin imkanları ile ilgili bilgi almaları gerekmektedir ve tercih deneyimleri yok ise mutlaka uzmanlardan destek almalarında fayda var. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak aday öğrencilere hem tercih robotu imkanı sağlayıp hem de tercih danışmanlığı yapılacaktır" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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