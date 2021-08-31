Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı 2021? YKS tercih sonuçları!
ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan biri olan YKS, üniversiteye giriş yapılan bir düzenlemedir. Adayların sıklıkla araştırdığı başlıklar arasında ise Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı 2021? YKS tercih sonuçları! başlıkları yer alıyor. İşte, YKS açılımı, YKS tercih sonuçları linki, YKS tercih sonuçları öğrenme ve YKS sonuçları! Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı 2021? YKS tercih sonuçları!
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ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?
ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.