ÜNİVERSİTE TERCİH GÜNLERİ 2021

ÜNİVERSİTE TERCİH GÜNLERİ 2021Oluşturulma Tarihi : 03. 08. 2021 Haberler Bağcılar Belediyesi'nden Orman Yangını İçin Yardım...

ÜNİVERSİTE TERCİH GÜNLERİ 2021

Oluşturulma Tarihi : 03. 08. 2021 Haberler Bağcılar Belediyesi'nden Orman Yangını İçin Yardım... Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması Hakkında Bağcılar'dan Manavgat'a 20 Bin Adet Fidan Bağışı! Uluslararası Lojistik Firmasına Personel İstihdamı HÇ'den 3 Bin 358 Aileye Kıyafet ve Ayakkabı Yardımı Mutluluğu Bulduğu Yerde Oğluna Şifa Arıyor Bağcılar'da 1. 5 Yıl Sonra Bayramlaşma Sevinci Bağcılar Kurban Bayramı'na hazır Bağcılar zabıtasında "Yaka kamerası" dönemi başladı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kaynak: Habermetre