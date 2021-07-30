Üniversite tercih döneminde yapay zeka dönemi

Nişantaşı Üniversitesi, "NeoTech Campus Yapay Zeka ile Tercih Günleri"ni başlattı.

Nişantaşı Üniversitesi, "NeoTech Campus Yapay Zeka ile Tercih Günleri"ni başlattı. Pandemi sonrası yeni normalde üniversitelerin tercih günleri de farklılaştı. Tercih Günlerinde aday öğrenciler, hem online, hem de fiziksel olarak tercihler hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar

Tercih Günleri kapsamında üniversite adayları evlerinden çıkmadan Nişantaşı Üniversitesi danışmanlarıyla bire bir online görüşerek akıllarındaki sorulara yanıt alırken, üniversiteyi ziyaret etmek isteyen adayları Nişantaşı Üniversitesi Yapay Zeka ile Tercih Günleri kapsamında Maslak NeoTech Campus'ü ziyaret ediyor. Aday öğrenciler sosyal mesafeyi koruyarak kampüs turu yapıp, danışmanlarla görüşebiliyor.

"13 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK"

Nişantaşı Üniversitesi'ne başvurmak isteyen aday öğrenciler hem online olarak hem de kampüsü ziyaret ederek bilgi alabiliyor. İlk tercihine Nişantaşı Üniversitesi'ni yazan adaylar ÖSYM indirimlerine ek olarak yüzde 30 tercih bursu kazanıyor, aynı zamanda NeoTech Campus'e gelerek tercih yapan öğrenciler yüzde 5 Kampüste Tercih bursu da elde ediyor. 28 Temmuz'da başlayan Nişantaşı Üniversitesi Tercih Günleri 13 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı