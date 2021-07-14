Üniversite takımlarının karşı karşıya geleceği Kampüs Kapışmaları 2021 yeniden başlıyor!
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Üniversite takımlarının karşı karşıya geleceği Kampüs Kapışmaları 2021 yeniden başlıyor!

Üniversite takımlarının karşı karşıya geleceği Kampüs Kapışmaları 2021 yeniden başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Riot Games'in Üniversiteler için düzenlemiş olduğu Kampüs Kapışmaları 2021 yeniden başlıyor!

Kampüs Elçileri Programı kapsamında bu yıl ikincisinin düzenlendiği ve her üniversiteden temsilci takımların karşı karşıya geleceği, eğlence odaklı etkinlik olan Kampüs Kapışmaları 2021 yeniden başlıyor!

Etkinlik mücadeleleri Riot Games oyunlarının hepsinde; LoL, TFT, LoR, Wild Rift ve VALORANT olmak üzere gerçekleşecek. Etkinliğin başlangıcı üniversitelerin temsilci takım çıkarmak için kendileri arasında mücadele etmesi ile başlayacak ve kazanan takım üniversitesini Türkiye çapında yapılacak olan turnuvalarda temsil ediyor olacak.

League of Legends - Eğlence

Turnuva formatı: 5v5 ARAM

Tarihler: 26 Temmuz - 30 Temmuz

Ödüller:

1. Takım: 5 x 300 TL'lik hediye çeki

2. Takım: 5 x 200 TL'lik hediye çeki

3. Takım: 5 x 100 TL'lik hediye çeki

VALORANT - Eğlence

Turnuva formatı: Ölüm Kalım Savaşı

Tarihler: 9 Ağustos - 13 Ağustos

Ödüller:

1. Oyuncu: 300 TL'lik hediye çeki

2. Oyuncu: 200 TL'lik hediye çeki

3. Oyuncu: 100 TL'lik hediye çeki

League of Legends: Wild Rift

Turnuva formatı: 1v1

Tarihler: 16 Ağustos - 20 Ağustos

Ödüller:

1. Oyuncu: 300 TL'lik hediye çeki

2. Oyuncu: 200 TL'lik hediye çeki

3. Oyuncu: 100 TL'lik hediye çeki

Legends of Runeterra - Eğlence

Turnuva formatı: Laboratuvar

Tarihler: 2 Ağustos - 6 Ağustos

Ödüller:

1. Oyuncu: 300 TL'lik hediye çeki

2. Oyuncu: 200 TL'lik hediye çeki

3. Oyuncu: 100 TL'lik hediye çeki

Turnuva hakkında daha fazla detay öğrenmek için kendi üniversitenizin ulaşabilirsiniz!

Kaynak: Playerbros

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