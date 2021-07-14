Üniversite takımlarının karşı karşıya geleceği Kampüs Kapışmaları 2021 yeniden başlıyor!
Riot Games'in Üniversiteler için düzenlemiş olduğu Kampüs Kapışmaları 2021 yeniden başlıyor!
Kampüs Elçileri Programı kapsamında bu yıl ikincisinin düzenlendiği ve her üniversiteden temsilci takımların karşı karşıya geleceği, eğlence odaklı etkinlik olan Kampüs Kapışmaları 2021 yeniden başlıyor!
Etkinlik mücadeleleri Riot Games oyunlarının hepsinde; LoL, TFT, LoR, Wild Rift ve VALORANT olmak üzere gerçekleşecek. Etkinliğin başlangıcı üniversitelerin temsilci takım çıkarmak için kendileri arasında mücadele etmesi ile başlayacak ve kazanan takım üniversitesini Türkiye çapında yapılacak olan turnuvalarda temsil ediyor olacak.
League of Legends - Eğlence
Turnuva formatı: 5v5 ARAM
Tarihler: 26 Temmuz - 30 Temmuz
Ödüller:
1. Takım: 5 x 300 TL'lik hediye çeki
2. Takım: 5 x 200 TL'lik hediye çeki
3. Takım: 5 x 100 TL'lik hediye çeki
VALORANT - Eğlence
Turnuva formatı: Ölüm Kalım Savaşı
Tarihler: 9 Ağustos - 13 Ağustos
Ödüller:
1. Oyuncu: 300 TL'lik hediye çeki
2. Oyuncu: 200 TL'lik hediye çeki
3. Oyuncu: 100 TL'lik hediye çeki
League of Legends: Wild Rift
Turnuva formatı: 1v1
Tarihler: 16 Ağustos - 20 Ağustos
Ödüller:
1. Oyuncu: 300 TL'lik hediye çeki
2. Oyuncu: 200 TL'lik hediye çeki
3. Oyuncu: 100 TL'lik hediye çeki
Legends of Runeterra - Eğlence
Turnuva formatı: Laboratuvar
Tarihler: 2 Ağustos - 6 Ağustos
Ödüller:
1. Oyuncu: 300 TL'lik hediye çeki
2. Oyuncu: 200 TL'lik hediye çeki
3. Oyuncu: 100 TL'lik hediye çeki
Turnuva hakkında daha fazla detay öğrenmek için kendi üniversitenizin ulaşabilirsiniz!
Kaynak: Playerbros