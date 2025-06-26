Üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM üniversite puanları belli oldu mu?

Adaylar, "2025 ÖSYM üniversite puanları belli oldu mu?" sorusuna yanıt ararken tercih planlarını yapmaya başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Bu tarihten sonra ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla birlikte, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları da belli olacak. Peki 2025 üniversite taban puanları ne zaman ilan edilecek? İşte detaylar…

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü duyurulacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih süreci başlayacak ve bu süreçte üniversitelerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları tercih kılavuzu içinde adaylarla paylaşılacak.

ÖSYM ÜNİVERSİTE PUANLARI BELLİ OLDU MU?

YKS sonuçlarının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla 2025 üniversite taban puanları da açıklanmış olacak.

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